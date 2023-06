Serviço de transporte porta a porta começa a ser feito pela empresa Rigras -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, acompanhou o início da operação dos ônibus destinados a realizar o Serviço de Atendimento Especial – Serviço Porta a Porta pela empresa Rigras Transportes, nova concessionária do transporte público coletivo do município, que iniciou as operações nesta modalidade na última semana.

Instituído pela Lei Municipal nº 19.003/2019 pelo prefeito Airton Garcia, o serviço “Porta a Porta” tem como objetivo transportar as pessoas que não possuem condições de mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios de transportes convencionais ou que possuem grandes restrições ao acesso e uso de equipamentos e mobiliários urbanos. O transporte destas pessoas é gratuito, com direito à acompanhante.

Atualmente, três veículos realizam exclusivamente o serviço para as cerca de 180 pessoas cadastradas em São Carlos, que usufruem do Porta a Porta em atendimento regular, esporádico, em situações de emergência e em atendimento a eventos. Para ter acesso ao benefício, o usuário deve residir na cidade e ser cadastrado na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, onde também é possível obter mais informações a respeito dos direitos da pessoa com deficiência.

Entre os beneficiários está a Kamile Santos, que utiliza o Porta a Porta para locomoção aos serviços de saúde e tem a mãe, Rosângela Costa Santos, como acompanhante. “Ela precisa muito deste transporte para ir às fisioterapias quatro vezes por semana. É um serviço que nos busca na porta de casa e deixa na porta da clínica, assim como depois nos busca na porta da clínica e deixa em casa. Por conta do preço do combustível, se não fosse por este transporte, não sei se eu conseguiria leva-la todos os dias”, comenta Rosângela.

O diretor do Departamento de Transporte, Acenir Magalhães, lembrou do papel social que o Porta a Porta executa no município. “A importância é muito grande, pois há pessoas que realmente não têm como se locomover por inúmeros motivos. Com este serviço, porém, a pessoa chega onde precisa e não perde em questões como acesso à saúde, ao lazer e à qualidade de vida”, destaca Acenir.

Já o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, menciona que os três veículos destinados a esta finalidade contam com todos os recursos disponíveis nos ônibus convencionais. “Eles também têm ar condicionado, wi-fi e carregador USB e possuem janelas por segurança devido a eventuais necessidades destes passageiros, entre outros equipamentos. Também é importante lembrar que, apesar das particularidades do serviço porta a porta, todos os 91 ônibus da frota têm acessibilidade”, finaliza o secretário.

Leia Também