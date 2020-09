Série de eventos online sobre análise matemática reúne palestrantes de renome internacional

Crédito: Divulgação

A partir desta quinta-feira, dia 24, terá início a série de webinários Approximation Theory, Harmonic Analysis and related topics. As atividades serão quinzenais, realizadas via Google Meet e se estendem até o dia 10 de dezembro. A programação completa pode ser conferida no site do evento.

Os encontros são organizados em conjunto pela USP, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A professora Thaís Jordão e o pesquisador Guilherme Silva, ambos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, fazem parte da comissão organizadora.

Os webinários serão ministrados integralmente em inglês, por convidados de universidades do Canadá, Estados Unidos, África do Sul e Espanha. Para participar, as pessoas interessadas podem se registrar a qualquer momento por meio do formulário disponível no site do evento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também