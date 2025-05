Serasa Experian gera 49,7% do ISS de São Carlos

A Serasa Experian: empresa que tinha 50 opções escolheu São Carlos e hoje é importante geradora de receita para a cidade - Crédito: Divulgação

Inaugurada em 2017, a Serasa Experian gerou 49,7% ou praticamente metade do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) de São Carlos em 2024. A informação é da Secretaria Municipal da Fazenda. Considerando que ano passado este tributo rendeu ao município um total de R$ 218 milhões, a Serasa gerou cerca de R$ 109 milhões.

Graças a investimento de R$ 30 milhões, foi inaugurado há 8 anos em 23 de março de 2017, o centro de operações da Serasa Experian em São Carlos. A unidade começou a funcionar com 500 funcionários tinha planos de empregar até 1,5 mil trabalhadores.

O presidente da Serasa Experian, José Luiz Rossi, descreve a unidade de São Carlos como “o coração da companhia”. O centro engloba as áreas de tecnologia da informação (TI), captação de dados e finanças e atende todas as demandas do território nacional. A sede permanece na capital paulista.

Neste ano, a previsão é que a Fazenda Municipal arrecade R$ 240 milhões de ISS, com aproximadamente 120 sendo resultado das operações da Serasa. O ISS, EM 2025, só deve ficar atrás da arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), que deve garantir para São Carlos um montante de R$ 290 milhões.

Entre os maiores maiores pagadores de ISS também se destaca a Unimed com 6% do total da receita deste tributo, a LATAM, com 2,3%, a Racoon Publicidade, com 2,3%, a Arquivei, empresa de arquivo digital, com 0,9%. Também aparecem algumas empresas de alta tecnologia, como a Amdocs Brasil, que paga 1,1% do total do tributo, a Tecnomotor, com 0,6% e a Xmobots com 0,2%. A Engenharia Bandeirantes gera 0,3% e a gigante do mercado imobiliário, a Cardinali paga 0,2%.



DIVERSIDADE DE ATIVIDADES ENTRE AS CAMPEÃS DO ISS - O economista Sérgio Perussi destaca a importância para a arrecadação de empresas fortes que foram atraídas para a cidade, como a Serasa e a LATAM. “Também chama a atenção a importância da área de saúde, representada pela Unimed e outras empresas de serviços relacionados a medicina. Também destacaria a Racconn, empresa de marketing digital aqui criada em 2013 e que cresceu muito e de tornou uma empresa de TI muito significativa, assim como a Arquivei”, comenta.

O economista destaca também a Tecnomotor, produtora de equipamentos para diagnóstico veicular, representando o grupo de empresas de tecnologia aqui criadas na década de 1980, início da fase de criação de startups na cidade, assim como a NSF, fabricante de equipamentos para supermercados. Também chama a atenção o papel da Edmais, empresa importante associada do comércio varejista. As concessionárias de rodovias e ferrovias e as tradicionais empresas de grande porte da cidade, assim como empresas de serviços tradicionais, como cartórios, imobiliárias e de construção e pavimentação tem papel importante no bolo gerado pelo ISS”, comenta.

Segundo ele, o maior destaque sem dúvida é para a importância que foi a atração para a cidade da Serasa e da LATAM para essa contribuição muitíssimo significativa para o ISS. “Por outro lado, estimular e apoiar, dar boas condições as empresas que estão nascendo é fundamental, como se pode notar pela importância da Raccoon, Arquivei e outras startups que aqui nasceram e cresceram de forma significativa. É de se estranhar não aparecer nesta lista a MAPFRE Seguradora, talvez por ser sediada e vinculada ao Banco do Brasil”, reflete Perussi.



ESCOLHIDA ENTRE 50 OPÇÕES – A escolha da cidade para abrigar a Serasa Experian levou cerca de um ano e teve início com 50 opções. De acordo com a Serasa, São Carlos foi escolhida pela proximidade com grandes centros urbanos, por possuir infraestrutura, rede educacional e universidades, pela disponibilidade de pessoal qualificado e por ser um centro de excelência na formação de profissionais na área de dados

Em entrevista exclusiva ao SÃO CARLOS AGORA, o ex-prefeito Paulo Altomani afirma que conquista do Serasa Experian foi possível graças ao potencial do município e suas vocações. “Foi uma construção em equipe e o principal mérito está nas virtudes da nossa querida São Carlos. A nós Prefeito e Equipe coube o desafio de mostrar as vantagens da nossa cidade. Selecionaram inicialmente 50 cidades para receber a sede dos serviços. Das 50, selecionaram 10 cidades. Das 10 cidades selecionaram três, sendo São Carlos uma delas. Os americanos nos visitaram. Apresentei nossa equipe de governo, quase todos secretários com inglês muito bom”, recorda o empresário e consultor.

Altomani recorda que levou os empresários para conhecer as as universidades, a estrutura de saúde, os bairros das cidade e os prédios da Comercial Fernandes na Rua Episcopal e as instalações da Incaflex no Distrito Industrial Miguel Abdelnur, que estava à venda. “Após a visita, ele pediram ao Chefe de Gabinete Márcio Monzane uma lista de nomes de jovens com conhecimento de informática e língua inglesa. Solicitamos à Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda uma relação e o Secretário Hilário Apolinário de Oliveira nos enviou quase 600 nomes”, comenta ele.

O ex-prefeito relata que a questão fiscal foi muito importante. “Assumimos o compromisso de manter o ISS- Impostos Sobre Serviços na alíquota de 2% e não aumentar. Depois de duas semanas recebemos a confirmação da escolha de São Carlos e a implantação nas instalações oferecidas por nós da Incaflex do saudoso amigo Nelson Scherer. Então essa conquista e a Federalização do Hospital Universitário foram duas realizações entre as 74obras que realizamos em 4 anos graças a Deus”, relata Altomani.

Leia Também