Serasa abre inscrições para bolsas gratuitas em tecnologia em São Carlos

Serasa Experian - Crédito: Divulgação

A Serasa Experian anuncia novas vagas para o Transforme-se – seu programa social feito para ampliar a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica no mercado de tecnologia por meio da qualificação profissionalizante. A iniciativa de ESG, criada pela maior datatech do país, está em sua sexta edição e já impactou positivamente mais de 2 mil estudantes em sete Estados brasileiros e, desde 2022 quando foi criada, investiu mais de R$ 13 milhões.

Agora, o Transforme-se volta à cidade de São Carlos com o objetivo de formar mais 100 moradores de comunidades de baixa renda na região, com idades entre 18 e 29 anos, que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio. Serão disponibilizadas qualificações em Informática Básica, Lógica de Programação e Programador de Sistemas . Todas as bolsas também contam com um módulo de Educação Financeira.

Para fazer parte é preciso se inscrever online pelo link: https://www.serasaexperian.com.br/transforme-se/ .

“Essa é a 4ª vez que o projeto acontece em São Carlos e, nessa localidade, já conseguimos contemplar 233 estudantes que tiveram a oportunidade de transformar suas vidas com o acesso à educação”, comenta Paulo Gustavo Gomes, head de sustentabilidade da Serasa Experian. "Com o programa surgiu a conectar o nosso DNA de dados e de tecnologia com o propósito de criar um futuro melhor por meio da saúde financeira. Somente neste ano, temos como objetivo, a inserção de mais de 870 pessoas no mercado de trabalho", finaliza Paulo.

O curso será oferecido presencialmente nas unidades do Senac na cidade, totalizando até 280 horas de aula. Pensando em melhorar a adesão, a Serasa Experian fornece um pacote completo de benefícios para que os jovens aprovados possam e estudar mudar de vida. Estão incluídos os materiais básicos como mochila, caderno, camiseta, além do suporte para transporte até as unidades do Senac e alimentação caso necessário. Os alunos contarão também com o processo de mentoria sobre carreira realizado pelos profissionais da Serasa Experian e existe um acompanhamento social realizado por ONGs parceiras da rede da Gerando Falcões.

Ação de ponta a ponta apoia jovens desde a formação até a entrada no mercado de trabalho

Dando continuidade ao programa, com foco em promover a verdadeira transformação social na vida dos jovens impactados pela iniciativa, a Serasa Experian lançou, este ano, um banco de talentos específico para o Transforme-se. Com mais esse passo, a datatech tem como objetivo a inclusão de jovens formados pelo curso no mercado de trabalho da tecnologia. Para isso, a empresa 99jobs foi escolhida a fim de hospedar e disponibilizar ao mercado os talentos do programa que estão iniciando suas carreiras.

O chefe de sustentabilidade da Serasa Experian explica que, “a distribuição de bolsas de ensino não é a nossa missão principal, mas um meio para alcançarmos a transformação social na vida de cada jovem que passa pelo programa. Atualmente, 80% de nossos ex-alunos estão empregados, tiveram aumento de renda ou migraram para uma posição em tecnologia após um ano de conclusão do curso. Agora, aumentamos o poder de competitividade para esses diversos perfis sociais a fim de que mais empresas encontrem esses”.

Mantendo a conexão: comunidade de ex-alunos fomenta rede nas redes

O Transforme-se é um programa que vem evoluindo desde sua criação de acordo com as necessidades do mercado e de seus participantes. Por isso, a Serasa Experian também desenvolveu uma comunidade para os ex-alunos do programa, que oferece conteúdos complementares do universo de tecnologia e de soft skills criados com expertise de colaboradores voluntários da empresa. Ao todo disponível estão mais de 70 vídeoaulas, que, juntos, somam mais de 1,4 mil horas de conteúdos consumidos pelos jovens em 1 ano. O espaço também fomenta a troca de informações entre os jovens e divulga vagas abertas na própria datatech.

Serviço – Como o Transforme-se vai funcionar:

· Bolsas 100% gratuitas para estudar com a metodologia Senac.

· Carga horária de até 280h de Informática Básica, Lógica de Programação e Programação de Sistemas, além de Educação Financeira.

· Mentoria com profissionais da Serasa Experian.

· Participação em comunidade de ex-alunos.

· Acesso ao Banco de Talentos.

· Bolsa-auxílio para ajuda em transporte e alimentação, sendo R$ 27 por aula frequentada.

· Acompanhamento social e pedagógico individualizado.

· Inscrições no site: https://www.serasaexperian.com.br/transforme-se .

· Aulas ministradas presencialmente nas unidades do Senac.

· Início das aulas: setembro/2025

