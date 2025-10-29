Sentido único é implantado em vias do Centenário

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana iniciou nesta terça-feira (28/10) a implantação de sentido único de circulação em diversas vias do bairro Centenário, em São Carlos. As alterações fazem parte de um plano de requalificação viária que visa melhorar a fluidez do trânsito, reduzir conflitos entre veículos e pedestres e aumentar a segurança no local.

A Rua Dr. Viriato Fernandes Nunes passa a operar em sentido único no trecho entre a Rua Oscar de Souza Geribello e a Avenida Francisco Pereira Lopes, no sentido do kartódromo.

Também passam a ter sentido único:

A Rua Oscar de Souza Geribello, a partir da Rua Franklin Brasiliense, em direção à Rua Miguel Petroni;

A Rua Virgílio Pozzi, em direção à Rua Franklin Brasiliense.

As intervenções foram definidas com base em estudos técnicos que identificaram pontos de risco e situações de insegurança para quem circula pela região.

A Secretaria recomenda que motoristas redobrem a atenção à nova sinalização e às equipes em operação nas vias. Durante o período de adaptação, agentes de trânsito estarão nos principais cruzamentos para orientar os condutores e garantir uma transição segura às novas regras de circulação.

