01 Out 2024

01 Out 2024

Calor - Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Terça-feira (01/10)



Pouca nebulosidade e sem chuva em todo o território paulista, devido a massa de ar seco associada ao sistema de alta pressão. Baixos valores de umidade do ar, especialmente no período da tarde. Temperaturas em elevação. Em São Carlos, a temperatura máxima chega aos 37ºC, com sensação térmica podendo alcançar os 40ºC. (IPMET)

