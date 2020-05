Sensação térmica chega a 4.1ºC em São Carlos

As temperaturas continuarão baixas até o final de semana - Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A terça-feira (26) amanheceu gelada. Segundo a Defesa Civil, às 6h a temperatura mínima registrada foi de 6.1ºC na estação meteorológica da UFSCar, entretanto, a sensação térmica do lado de fora chegou a 4.1ºC devido ao vento. Essa foi a temperatura mais baixa do ano na cidade.

No resto da semana, a massa de ar frio e seco permanece atuando sobre o estado de São Paulo, mantendo o Tempo estável, com predomínio de sol e com temperaturas baixas.

