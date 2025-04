SENAI sedia evento “Conexões que Transformam” com foco em inovação e colaboração

Compartilhar no facebook

Na próxima sexta-feira, 25 de abril, o SENAI São Carlos será o centro das atenções no ecossistema de inovação da região com a realização do evento “Conexões que Transformam”. A partir das 8h, universidades, centros de pesquisa, empresas, startups e agentes estratégicos se reúnem em uma manhã dedicada ao intercâmbio de ideias, parcerias e soluções tecnológicas.

Aberto à comunidade, o encontro promete fomentar o diálogo entre os diferentes atores da inovação, promovendo conexões que impulsionem o desenvolvimento de projetos conjuntos. Um dos destaques da programação é o painel com convidados especiais, que irão discutir temas estratégicos para o futuro da tecnologia e da indústria.

Além das discussões, os participantes também terão a oportunidade de conhecer de perto o trabalho realizado no UPLab do SENAI São Carlos, por meio de uma visita guiada. O laboratório é reconhecido por incentivar o empreendedorismo tecnológico e a prototipagem de soluções inovadoras.

A iniciativa é promovida pelo UpLab | SENAI São Paulo, com o apoio da Agência de Inovação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e do Sebrae, instituições que têm desempenhado papel fundamental na construção de um ambiente favorável à inovação no interior paulista.

O evento será realizado na sede do SENAI São Carlos, localizada na Rua Cândido Padim, 25 – Vila Prado. Interessados em participar podem garantir sua vaga por meio do link: Sympla - Conexões que Transformam.

