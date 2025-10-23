SENAI realiza processo seletivo para cursos técnicos neste domingo

SENAI São Carlos: As avaliações terão início às 8h, na unidade SENAI São Carlos e nas salas descentralizados, de Descalvado e Porto Ferreira - Crédito: divulgação

A unidade do SENAI São Carlos realiza neste domingo, 26 de outubro, em três municípios da região, um Processo Seletivo Unificado para o preenchimento de 267 vagas. Um total de 444 inscritos concorrem a essas vagas em uma prova objetiva. As avaliações terão início às 8h, na unidade do SENAI São Carlos e nas salas descentralizadas de Descalvado e Porto Ferreira.

As provas são voltadas para os Cursos de Aprendizagem Industrial e Cursos Técnicos, destinados a candidatos encaminhados por empresas contribuintes do SENAI. As aulas terão início em janeiro de 2026.

SÃO CARLOS

240 inscritos

132 vagas

DESCALVADO

36 inscritos

16 vagas

PORTO FERREIRA

168 inscritos

119 vagas

