quinta, 23 de outubro de 2025
Educação

SENAI realiza processo seletivo para cursos técnicos neste domingo

As provas são para Cursos de Aprendizagem Industrial e Cursos Técnicos, destinadas a candidatos encaminhados por empresas contribuintes do SENAI

23 Out 2025 - 18h42Por Da redação
SENAI São Carlos: As avaliações terão início às 8h, na unidade SENAI São Carlos e nas salas descentralizados, de Descalvado e Porto Ferreira - Crédito: divulgação

A unidade do SENAI São Carlos realiza neste domingo, 26 de outubro, em três municípios da região, um Processo Seletivo Unificado para o preenchimento de 267 vagas. Um total de 444 inscritos concorrem a essas vagas em uma prova objetiva. As avaliações terão início às 8h, na unidade do SENAI São Carlos e nas salas descentralizadas de Descalvado e Porto Ferreira.

As provas são voltadas para os Cursos de Aprendizagem Industrial e Cursos Técnicos, destinados a candidatos encaminhados por empresas contribuintes do SENAI. As aulas terão início em janeiro de 2026.

SÃO CARLOS
240 inscritos
132 vagas

DESCALVADO
36 inscritos
16 vagas

PORTO FERREIRA
168 inscritos
119 vagas

Últimas Notícias