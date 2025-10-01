(16) 99963-6036
SENAI realiza Fórum Ciência de Dados para Indústria Inteligente nesta quinta

O objetivo é aproximar Industria e Universidade, contará ainda com a participação de agências de fomento como Fapesp, Finep e Embrapii.

01 Out 2025 - 17h46Por Da redação
Senai São Carlos - Crédito: divulgaçãoSenai São Carlos - Crédito: divulgação

Nesta quinta-feira, 2 de outubro, será realizado, na Faculdade de Tecnologia do SENAI em São Carlos o Fórum “Ciência de Dados para Industria Inteligente”. O evento foi construído através de uma parceria entre CIESP São Carlos, Senai, Sebrae e USP. O objetivo é aproximar Industria e Universidade, contará ainda com a participação de agências de fomento como Fapesp, Finep e Embrapii. Todos estão convidados

Informações - Telefone 16 3368 1037 ou Whatsapp 16 99783 3365
Data: 02/10/2025
Horário: 9h às 16h30
Local: SENAI São Carlos, R. Cândido Padim, 25 - Vila Prado, São Carlos - SP
Segue link de inscrição:  
https://docs.google.com/forms/d/1sWuWmI7-QNkLg6xU1HOz2juRelIwDz1W44r9vedqJFI/viewform?edit_requested=true

