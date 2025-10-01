SENAI realiza Fórum Ciência de Dados para Indústria Inteligente nesta quinta

Senai São Carlos - Crédito: divulgação

Nesta quinta-feira, 2 de outubro, será realizado, na Faculdade de Tecnologia do SENAI em São Carlos o Fórum “Ciência de Dados para Industria Inteligente”. O evento foi construído através de uma parceria entre CIESP São Carlos, Senai, Sebrae e USP. O objetivo é aproximar Industria e Universidade, contará ainda com a participação de agências de fomento como Fapesp, Finep e Embrapii. Todos estão convidados

Informações - Telefone 16 3368 1037 ou Whatsapp 16 99783 3365

Data: 02/10/2025

Horário: 9h às 16h30

Local: SENAI São Carlos, R. Cândido Padim, 25 - Vila Prado, São Carlos - SP

Segue link de inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/1sWuWmI7-QNkLg6xU1HOz2juRelIwDz1W44r9vedqJFI/viewform?edit_requested=true

