SENAI realiza Feira das Profissões nesta quinta e sexta

Evento será realizado nesta quinta-feira e na sexta-feira no período noturno para que a sociedade conheça cursos, profissões e mercado de trabalho

30 Out 2025 - 16h53Por Jessica Carvalho R
A Escola SENAI Antônio Adolpho Lobbe realiza nesta quinta-feira, 30 de outubro e na sexta-feira, 31 de outubro, a Feira de Profissões. O evento é aberto à população e será realizado, nos dois dias, das 19h às 22h.

Durante a feira, os alunos da Faculdade da Tecnologia do SENAI apresentam as profissões que a escola em seus cursos. Em cada setor, os visitantes conhecerão a profissão, a tecnologia envolvida e o mercado de trabalho existente.

O evento é uma atividade de extensão da faculdade, exigência do Ministério da Educação. “Aproveitamos para oferecer esc. carecimentos. Os alunos conseguem mostra como as tecnologias são aplicadas.  É uma oportunidade excelente para conhecer melhor as profissões e quais as tecnologias estão envolvidas”, afirma o diretor da unidade, Marcio Vieira Marinho. 

Ele está otimista com relação à presença do público. “Nos anos anteriores foi um grande sucesso. Nós tivemos cerca de 300 pessoas no ano passado nos dois dias e superamos que este público se repita em 2025”.

A unidade do SENAI de São Carlos Escola Antônio Adolpho Lobbe vai completar 75 anos de atividades em janeiro de 2026. Neste período a instituição já formou mais de 200 mil profissionais. A escola funciona das 7h30 às 22h55 de segunda à sexta-feira e aso sábados das 7h30 às 17h. Atualmente, a escola mantém cerca de 1.300 alunos em São Carlos e outras 7 cidades da região.

O diretor da unidade, Eduardo Silveira Marinho, explica que a história da escola se confunde com a história da indústria de são Carlos e da região. “A maioria dos cursos é gratuita e a instituição é mantida pela indústria brasileira. Além da escola de São Carlos, o SENAI mantém salas descentralizadas em Porto Ferreira, Descalvado e Santa Rita do Passa Quatro”. 

