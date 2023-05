Senac EAD oferece mais de 12 mil vagas gratuitas em cursos técnicos

Senac São Carlos - Crédito: divulgação

O Senac EAD está com inscrições abertas para os cursos técnicos no formato a distância, oferecidos gratuitamente por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

Serão, ao todo, 12.085 vagas, distribuídas entre os cursos Técnicos em Administração, em Logística, em Recursos Humanos, em Segurança do Trabalho, em Contabilidade, em Meio Ambiente, em Qualidade e em Secretariado.

Os cursos serão ofertados na modalidade de educação a distância, sem encontros presenciais. Toda aprendizagem será desenvolvida de forma autônoma, com horário flexível e os conteúdos e desafios dos cursos serão acessados pelo ambiente virtual de aprendizagem (AVA).

Os polos do Senac que ofertarão as vagas estão localizados nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Tocantins.

Não há restrições específicas para que as pessoas interessadas possam se inscrever nos cursos técnicos desejados, no entanto, uma vez que a inscrição é efetuada e confirmada, não será mais possível trocar o curso, nem o Estado e o polo escolhidos. Os documentos são enviados através do Portal do Aluno ao término do curso.

As inscrições, que também são gratuitas, devem ser realizadas pela internet, no site www.ead.senac.br/gratuito, até o dia 7 de junho às 10h. O resultado da seleção, conforme classificação, é divulgado na página do curso escolhido, no Portal EAD, desde o dia 22/5 até o dia 7/6. O início das aulas está previsto para o dia 31/7.

Em setembro deste ano, um novo período de inscrições será aberto no âmbito do Programa Senac de Gratuidade, com oferta renovada de vagas gratuitas para cursos Técnicos EAD.

Sobre o Programa Senac de Gratuidade

Resultado de um protocolo firmado entre o Senac e o Governo Federal, ratificado pelo Decreto 6633, de 5 de novembro de 2008, o Programa Senac de Gratuidade (PSG) significa educação profissional de qualidade para que milhares de pessoas possam planejar seus estudos e ter mais oportunidade de trabalho e emprego.

O Programa, que já capacitou mais de 20 mil jovens por ano, compreende a oferta de cursos a custo zero para pessoas cuja renda familiar per capita mensal não ultrapasse dois salários-mínimos federais.

Metodologia Senac EAD

A metodologia de ensino a distância do Senac é centrada no aluno, enfatizando o desenvolvimento de competências valorizadas no mundo do trabalho, como organização, proatividade e responsabilidade, além de apresentar menor custo com deslocamento e a possibilidade de conciliar os estudos e a vida profissional.

Os materiais didáticos estão disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem e são compostos por podcasts, vídeos, animações, simuladores, games, objetos de aprendizagem, e-books e recursos tecnológicos. Os recursos em mídias diversas estimulam diferentes formas de aprendizagem, que possibilitam ao aluno se envolver com conhecimentos abordados no curso e sentir a prática virtual em qualquer local e horário.

Sobre o Senac EAD

Com mais de 75 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nessa modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.

A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil e apoiados por mais de 350 polos presenciais para avaliações.

Acesse aqui a programação completa de cursos do Senac EAD.

Serviço

Oferta de cursos Técnicos EAD via Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Total de vagas : 12.085

Estados e polos participantes : Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Tocantins

Discriminação dos cursos e número de vagas por polo

