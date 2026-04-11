Seminário na USP São Carlos apresenta novas linguagens para simulação de fluidos complexos

O avanço constante da programação tem transformado a forma como o conhecimento é produzido e aplicado em diversas áreas científicas. Atento a esse cenário, o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos, promove no próximo dia 13 de abril de 2026, segunda-feira, o seminário “Novas abordagens computacionais para mecânica dos fluidos: Julia e Chapel”. O evento é gratuito e aberto ao público, com inscrições disponíveis por meio de formulário eletrônico.

A proposta do seminário é apresentar o uso de novas ferramentas de programação aplicadas à simulação de fluidos complexos, área fundamental em estudos de engenharia, climatologia e oceanografia. A programação será dividida em dois períodos.

No período da manhã, os participantes poderão acompanhar duas palestras. O pesquisador Tomás Chor apresentará o Oceananigans, modelo desenvolvido na linguagem Julia voltado para simulações de fluidos. Em seguida, o professor Nelson Dias abordará o uso da linguagem Chapel na resolução de problemas da computação clássica.

Já no período da tarde, Tomás Chor retorna para ministrar uma atividade prática sobre Large-Eddy Simulation, técnica empregada no Oceananigans para análise de turbulência. Na sequência, a doutoranda Anne Caroline de Jesus, do próprio ICMC, apresenta uma palestra sobre a aplicação da linguagem Chapel em problemas de mecânica dos fluidos.

As atividades serão realizadas no Bloco 5 do ICMC, nas salas 5-002, no período da manhã, e 5-004, à tarde.

As linguagens abordadas no evento têm ganhado destaque no meio científico. Julia, criada em 2012, combina a facilidade de uso de linguagens como Python com o alto desempenho de execução comparável ao C++, sendo amplamente utilizada em matemática aplicada e ciência de dados. Já Chapel foi desenvolvida pela empresa Cray, tradicional fabricante de supercomputadores, e tem como foco aplicações de alto desempenho, inclusive em seus próprios sistemas.

Entre os palestrantes, Tomás Chor é especialista em dinâmica de fluidos, com pesquisas voltadas a fenômenos turbulentos em pequenas e submesoescala, atualmente atuando na University of Maryland e na empresa Atdepth. Nelson Dias é professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), com atuação nas áreas de Hidrologia, Micrometeorologia, Turbulência e Matemática Aplicada. Já Anne Caroline de Jesus, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências de Computação e Matemática Computacional do ICMC e integrante do Grupo de Pesquisa em Turbulência Computacional e Aplicações (TuCA).

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