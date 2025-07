Seminário de pós em Filosofia da UFSCar recebe inscrição de resumos até 7 de julho

UFSCar -

O Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFil) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza o XIX Seminário de Pós-Graduação em Filosofia, que acontecerá entre os dias 8 e 11 de dezembro. O tema desta edição será composto por três eixos: Lógica, Estética e Metafísica.

O evento, presencial e gratuito, contará com palestras e apresentações de comunicações. A programação completa será divulgada em breve. Informações atualizadas podem ser acompanhadas no site www.ppgfil.ufscar.br .

O Seminário está recebendo inscrições de resumos até o dia 7 de julho, através do formulário https://bit.ly/4nvsKiY . As comunicações não precisam estar vinculadas ao tema central do evento. As inscrições para ouvintes podem ser feitas pelo formulário https://bit.ly/45MkAfS .

Leia Também