Calor - Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Segunda a sexta-feira

As condições atmosféricas mantém o Tempo estável nos próximos dias na maior parte do estado de São Paulo, devido a atuação de uma massa de ar mais seco. Portanto, a previsão será de predomínio de sol, com céu claro a poucas nuvens, com algumas pancadas de chuva em pontos isolados, principalmente no decorrer da tarde e da noite. Temperaturas em elevação.



Fonte IPMET

Leia Também