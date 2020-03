Crédito: Agência Brasil

Segunda-feira (09/03) a Quinta-feira (12/03)

Manhã com céu claro a poucas nuvens no estado de São Paulo. No decorrer da tarde, há previsão de chuvas em pontos isolados, devido à formação de áreas de instabilidade nas regiões nordeste e leste. Temperaturas em elevação.

IPMET

