São Carlos -

Segunda a sexta-feira

Segundo o IPMET de Bauru, a condição de tempo permanece com predomínio de Sol, névoa seca e sem chuva em todas as regiões do estado de São Paulo. Temperaturas elevadas. Os percentuais de umidade do ar continuarão baixos, com valores iguais ou inferiores a 20%, em grande parte do estado. No litoral paulista céu parcialmente nublado.

Leia Também