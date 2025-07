Segunda-feira (14/07) até Quinta-feira (17/07)



O Tempo permanece estável no estado de São Paulo, com formação de nebulosidade mais acentuada durante a manhã. No decorrer da tarde, sol entre algumas nuvens, sem previsão para chuva em todas as regiões paulistas, devido à atuação de uma massa de ar seco que baixa a umidade do ar. As temperaturas continuarão amenas entre a noite ao início da manhã e em gradual elevação durante dia.

