São Carlos terá programação especial na Semana Estadual de Conscientização sobre Escorpiões

São Carlos participará, entre os dias 25 e 29 de agosto, da Semana Estadual de Enfrentamento do Escorpião e Escorpionismo, iniciativa voltada à conscientização da população sobre os riscos, medidas de prevenção e a importância do atendimento rápido em casos de acidentes.

Programação

As atividades serão realizadas em locais de grande circulação da cidade. Na terça-feira (26), uma tenda educativa estará montada ao lado da entrada principal do Mercado Municipal, onde agentes distribuirão material informativo e orientarão a população.

Na quarta-feira (27), haverá uma palestra de atualização destinada a agentes de combate a endemias, agentes comunitários de saúde e representantes das escolas municipais. O foco será o conhecimento sobre os hábitos do animal e os procedimentos de socorro, com atenção especial às ocorrências em crianças.

O encerramento acontece na sexta-feira (29), com uma mesa educativa no Terminal Rodoviário, reforçando as orientações preventivas.

Riscos e cuidados

De acordo com Luciana Marchetti, médica veterinária e supervisora da Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias, crianças de até 10 anos estão entre os grupos mais vulneráveis, já que os efeitos do veneno são mais intensos nessa faixa etária.

Em caso de picada, a orientação é procurar imediatamente a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para avaliação médica ou a Santa Casa, onde há disponibilidade do soro antiveneno.

Prevenção

Os acidentes geralmente acontecem quando o escorpião se sente ameaçado. Para reduzir riscos, a recomendação é manter atenção em locais escuros e úmidos, como entulhos, restos de poda e folhagens, além de verificar calçados antes do uso.

A notificação de ocorrências é fundamental para o monitoramento epidemiológico da cidade. Em São Carlos, ela pode ser feita pessoalmente na Rua Conde do Pinhal, 2.161, ou pelo telefone (16) 3307-7405.

Por assessoria

