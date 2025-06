Semana do Dia dos Namorados registrou queda de 2,2% na atividade do comércio, mostra Serasa

O desempenho do varejo físico brasileiro na semana do Dia dos Namorados deste ano (de 06 a 12 de junho) apresentou queda de 2,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são do Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian , primeira e maior datatech do Brasil. Já o final de semana que antecedeu a data comemorativa (06 a 08 de junho de 2025), em comparação com 2024 (07 a 09 de junho 2024), registrou um leve crescimento (0,2%)

Confira no gráfico abaixo os dados dos últimos dez anos:

"O nosso indicador capta o volume de consultas feitas pelos estabelecimentos comerciais, refletindo diretamente a demanda por operações de crédito. Diante do atual cenário econômico, com a taxa de juros no nível mais alto das últimas duas décadas, o crédito ficou mais caro e restrito. Isso compromete a capacidade de consumo da população, reduz o apetite por compras e limita o desempenho do varejo, até mesmo em dados tradicionalmente feitos, como o Dia dos Namorados", analisa Camila Abdelmalack, economista da Serasa Experian.

Considerando apenas as vendas do comércio físico na cidade de São Paulo, o indicador apresentou baixa de 0,5% na semana do Dia dos Namorados (06 a 12/06/2025), em comparação com o igual intervalo de 2024, e de -0,2% no final de semana da data comemorativa (06 a 08/06/2025 x 07 a 09/06/2024). Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, acesse .

