Semana de Recepção aos Calouros do ICMC: acolhida aos novos universitários tem programação diversa e inclusiva

A Semana de Recepção aos Calouros do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, ocorrerá de 24 a 27 de fevereiro e contará com diversas atividades para integrar os novos estudantes à vida acadêmica.

No primeiro dia, os calouros receberão um kit de boas-vindas com mensagens sobre a importância da nova fase. Durante a semana, haverá bate-papos com veteranos, esclarecimento de dúvidas com coordenadores de cursos, aulas introdutórias, palestras, o Seminário de Coisas Legais, conversas com os pais e uma feira de oportunidades. Além disso, estão previstas atividades culturais e sociais, incluindo uma noite de jogos, exibição de filme e uma ação de doação de cabelos.

O professor João do Espírito Santo, coordenador da Comissão de Recepção, destaca que a programação foi pensada para acolher estudantes de diferentes origens e contextos, garantindo que todos se sintam parte da comunidade universitária.

Destaques da programação:

Quarta-feira (26/02):

Apresentação do Grupo de Apoio Psicopedagógico ao Estudante (GAPSI).

Doação de cabelos no vão da Biblioteca Achille Bassi.

Encontro de pais com professores e funcionários no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano.

Cerimônia oficial de recepção dos calouros às 19h.

Quinta-feira (27/02):

Entrega do Prêmio J.F. Marar de Inteligência Artificial para a Graduação, que premiará o vencedor com R$ 10,5 mil (às 10h, no auditório Fernão Stella de Rodrigues Germano).

O tema da Semana deste ano é “Sou USP”, reforçando a identidade acadêmica da instituição. A programação completa está disponível no site calouros.icmc.usp.br. As atividades são gratuitas e não exigem inscrição prévia.

