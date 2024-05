Semana de Engenharia Mecatrônica começa nesta segunda na EESC-USP com atividades para os estudantes e para a comunidade

Como participação de diversos convidados de renome, inclusive internacionais, tem início nesta segunda-feira, dia 27, a Semana Acadêmica de Engenharia Mecatrônica (Sematron) da Escola de Engenharia de São Carlos da USP.

Esta será uma edição especial, comemorativa pelos 20 anos do evento, que é promovido pelos alunos de graduação.

Até o dia 31, vai acontecer uma série de atividades ligadas a temas de engenharia, desde assuntos técnicos, empreendedorismo até relações profissionais e humanas. São mais de 10 convidados, dentre eles os professores Stefano Mintchev, da ETH Zurich, especializado em robôs aéreos bioinspirados, e Björn Jensen, da Universidade de Lucerna, especializado em automação e processamento de imagem. Também haverá palestras sobre robótica médica, e, para os amantes de velocidade, o destaque é a presença do engenheiro de Software, Fabio Mori, diretamente da Stock Car. A relação completa dos convidados e dos temas abordados está mais abaixo.

No dia 28, acontecerá a Mostra de Robótica, no piso térreo do Bloco E-1 (prédio principal da Escola de Engenharia). O evento é aberto a toda comunidade e contará com a exposição de projetos desenvolvidos por professores da USP, de robôs de grupos extracurriculares (Guepardo; Zenith; Semear; Topus; Aerodesign; Tupã; Formula SAE; Baja e Warthog) e de produtos de tecnologia de empresas convidadas.



Já no dia 29, os graduandos inscritos farão visitas técnicas, sendo uma possibilidade de conhecer grandes organizações locais. Na quarta-feira também haverá o Dia do Engenheiro, no qual estudantes do ensino médio participam de atividades em laboratórios da USP e conhecem o campus como uma forma de entusiasmá-los a ingressar na Universidade.

Vale ressaltar que, durante a semana, no período noturno, serão ministradas nove opções de minicursos técnicos para que os participantes tenham mais contato com o universo prático da engenharia e possam desbravar algumas das diversas áreas de atuação. Alguns dos assuntos dos minicursos são Inteligência Artificial, Criptografia e Digital Twin.

A Semana Acadêmica de Engenharia Mecatrônica (Sematron) teve seu início em 2004, ainda de forma modesta, como um evento organizado pela secretaria acadêmica do curso. Porém, com o engajamento e entusiasmo dos membros, ela cresceu e se tornou um grupo independente, impulsionando o evento a novos patamares. Ao longo dos anos, a Sematron se estabeleceu como uma referência na área de Engenharia Mecatrônica, atraindo não apenas estudantes da USP de São Carlos, como também alunos de outros estados e até mesmo de outros países.

Confira a relação de palestras da Sematron.

Titulo: Motion Planning and Control for Legged and Wheeled-Legged Robots

Palestrante: Vivian Suzano

Título: Projeto de Sistemas Fly by Wire

Palestrante: Daniel Ferreira

Titulo: Breaking Stuff: How to develop industrial IoT

Palestrante: Pedro Badini

Titulo: From Nature to Nature: Monitoring Biodiversity with Bio-inspired Drones

Palestrante: Stefano Mintchev

Titulo: AI & Robotics

Palestrante: Bjorn Jensen

Titulo: Pesquisa e Desenvolvimento na Indústria - Visão Geral e Iniciativas de Robótica

Palestrante: Levi Welington de Resende Filho

Titulo: Tecnologia e Inteligência Artificial no Motor Sport

Palestrante: Fabio Mori

Titulo: Agricultura Digital e a transformação no Agro

Palestrantes: Paulo Villani e Charleston Telles

Titulo: E onde fica o ser humano? Reflexões sobre robótica na área da saúde

Palestrante: Gustavo Lahr

Titulo: Robôs em Ambiente de Mineração

Palestrante: Rosa Corrêa Pabon

Os detalhes e a biografia dos convidados estão disponíveis nesta página.

Leia Também