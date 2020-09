Semana de Engenharia de Produção de São Carlos acontece de 6 a 10 de outubro

Crédito: Divulgação

De 6 a 10 de outubro, o grupo Impacta, formado por estudantes de graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e da Universidade de São Paulo (USP), campus de São Carlos, promove mais uma edição da Semana de Engenharia de Produção de São Carlos, a XVII SemEP. Inteiramente online, a programação terá palestras, discussão de cases, treinamentos e workshops abordando temas diversos associados à área, com participação de profissionais de empresas como Unimed, Raccoon e BTC, dentre outras. Dentre os tópicos previstos estão desenvolvimento de produto, marketing digital, indústria 4.0 e inteligência emocional. Mais informações e instruções para inscrição devem ser acompanhadas nos perfis do grupo Impacta no Facebook (www.facebook.com/ImpactaGrupo) e Instagram (@gimpacta).

