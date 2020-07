Semana de Engenharia Civil da UFSCar acontece entre 27 e 31 de julho

Crédito: Divulgação

A XIII Semana da Engenharia Civil (SECiv) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) acontece de 27 a 31 de julho, em formato totalmente online e gratuito. Nesta edição, o evento traz o tema "Inovações e Tecnologias", em uma programação com minicursos, workshops, palestras, mesas-redondas e outras atividades. A organização é de estudantes do curso de graduação em Engenharia Civil da UFSCar.

Realizada desde 2007, o objetivo da SECiv é justamente criar a oportunidade de mais conhecimento das diferentes áreas da Engenharia Civil pelos estudantes e, também, de aproximação com o mercado de trabalho. Os debates abordarão desde tópicos específicos em Engenharia Civil, como o uso de madeira tratada em estruturas e o BIM geotécnico, passando por temas relacionados à carreira e à interação do profissional com aspectos mais amplos da sociedade, até assuntos vinculados ao momento da pandemia de Covid-19, como prevenção do contágio e produtividade e concentração em aulas online.

Antes da SECiv, nos dias 23 e 24 de julho, acontece atividade bônus, com simulação de uma dinâmica de grupo online e feedbacks individuais aos participantes. As inscrições devem ser realizadas para cada atividade, na plataforma em que o evento será realizado (via https://bit.ly/2CEByS3).

A programação completa pode ser conferida em cartaz da SECiv (disponível via https://bit.ly/3g4SfVz), e mais informações podem ser acompanhadas também no Facebook (www.facebook.com/seciv.ufscar), Instagram (@seciv.ufscar) e Linkedin (www.linkedin.com/company/secivufscar).

