Semana de Computação do ICMC será totalmente online e gratuita

Estão abertas as inscrições para a Semana de Computação (Semcomp) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. O tradicional evento, que já está em sua 23ª edição, agora traz novidades: será realizado de forma totalmente online e gratuita entre os dias 28 de setembro e 2 de outubro. A adaptação do encontro para o mundo digital foi necessária devido a pandemia, mas, apesar das mudanças, o objetivo central continua sendo complementar a formação do aluno da área de computação, oferecendo contato com diversos temas atuais que nem sempre são abordados durante a graduação.

Essa transformação digital tem um lado muito positivo, pois permite que ainda mais pessoas de diferentes locais possam acompanhar a programação. Por isso, a equipe organizadora da Semcomp preparou o conteúdo para atender tanto os graduandos, pós-graduandos e profissionais da área de computação, como também o público em geral. Entre os universitários, são esperados estudantes de outras instituições, convidados a partir de parcerias firmadas com as semanas de computação do Instituto de Matemática e Estatística (IME) e da Escola Politécnica, ambos da USP, além da Unicamp e da Unesp.

As atividades ocorrerão em plataformas como YouTube, Discord e Instagram, e as inscrições podem ser feitas diretamente no site do encontro: semcomp.icmc.usp.br.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

Tradicional na Semcomp, a Game Jam reúne pessoas que desejam desenvolver sua criatividade e técnica criando jogos eletrônicos. Já pra quem prefere ficar atrás dos controles, será oferecida a Game Night, com jogos amistosos e competições. Também faz parte da programação o Riddle: um concurso estilo quebra-cabeça baseado em enigmas que oferece a oportunidade de batalhar em equipes.

Para aproximar os estudantes do mercado de trabalho, uma roda de conversa e uma feira de recrutamento permitirão contato direto com empresas de tecnologia da informação. Luau, concursos, atividades culturais e até mesmo uma aula de culinária prometem equilibrar a agenda, trazendo momentos de diversão e integração. A programação completa, que pode ser conferida no evento no Facebook, também traz 9 palestras e 6 minicursos sobre diversos temas relevantes para a área de computação.

Diversidade e acessibilidade foram metas para a equipe de organização da Semana. A inclusão de intérpretes de Libras está entre as ações que buscam garantir a possibilidade de receber todas as pessoas interessadas em participar. Além disso, a escolha de representantes do mercado profissional e palestrantes de diferentes gêneros e etnias pretende demonstrar que computação não é uma área restrita a homens brancos.

REALIZAÇÃO

A Semcomp é promovida anualmente por alunos voluntários do ICMC e conta com o apoio dos grupos de extensão Fellowship of the Game (FoG), USPCodeLab Sanca, Ganesh e do Programa de Educação Tutorial (PET Computação). A atividade é obrigatória para os alunos dos cursos de Ciências de Computação e Sistemas de Informação do ICMC, cujas aulas ficam suspensas durante o evento. Os estudantes devem participar de pelo menos 70% das atividades para obterem presença nas disciplinas, e sua participação será contabilizada pelo login no site da Semcomp.

