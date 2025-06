Semana da Maternidade Atípica encerra com foco em empreendedorismo e habilidades práticas

Crédito: divulgação

Com foco em acolhimento, visibilidade e incentivo ao empreendedorismo, a 1ª Semana da Maternidade Atípica chegou ao fim na última sexta-feira (30/05), em São Carlos. O encerramento foi marcado por um workshop de bolos caseiros, realizado no Fundo Social de Solidariedade, reunindo mães atípicas em uma atividade voltada à geração de renda.

Promovida pela Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, a semana contou com uma programação diversificada. O curso de encerramento foi ministrado pelo professor Anderson de Jesus Pedreira, com vagas gratuitas e limitadas. A capacitação ensinou técnicas de produção de bolos caseiros e despertou o interesse da comunidade pelo empreendedorismo como alternativa de autonomia financeira.

Ao longo da semana, as participantes acompanharam uma série de atividades, incluindo a abertura com uma roda de conversa com a deputada estadual Andréa Werner — mãe atípica e autista —, palestras sobre autocuidado, bem-estar emocional e oficinas práticas. Também houve uma exposição de produtos artesanais produzidos por mães atípicas empreendedoras, realizada no Paço Municipal.

“O objetivo foi proporcionar acolhimento, fortalecer vínculos e abrir espaço para a escuta ativa das mães atípicas, entendendo suas necessidades para aprimorar políticas públicas no município”, afirmou o secretário da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, Rafael Almeida, agradecendo o apoio do Fundo Social e do Instituto Mix, que ensinou técnicas práticas de culinária com foco em geração de renda.

“Para nós, do Fundo Social de Solidariedade, foi uma grande alegria fazer parte dessa iniciativa tão necessária, que reconhece, valoriza e fortalece as mães atípicas do nosso município. Encerramos essa semana com um momento muito especial: o nosso workshop de bolos caseiros. Mais do que ensinar receitas, essa atividade foi pensada com muito carinho para oferecer uma nova possibilidade de geração de renda, de autonomia, de autoestima. Porque sabemos que muitas dessas mães enfrentam desafios diários imensos, e o empreendedorismo pode ser uma porta aberta para mais dignidade e realização. Agradeço ao professor Anderson, ao Instituto Mix, aos nossos parceiros da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Paradesportos, e a todos os envolvidos que fizeram essa semana acontecer com tanto cuidado e sensibilidade”, disse Herica Ricci Donato, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos.

A realização da 1ª Semana da Maternidade Atípica contou com o apoio de servidores municipais, reforçando o compromisso da gestão municipal com a inclusão e o apoio às famílias de pessoas com deficiência.

