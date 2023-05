Semana da Luta Antimanicomial continua com diversas atividades

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, continua com diversas atividades alusivas à Semana da Luta Antimanicomial. A iniciativa é coordenada pela Seção de Apoio à Saúde Mental, reunindo eventos para todos os públicos interessados em aprender e dialogar sobre o tema.

Desde a última segunda-feira, 15, uma exposição artística produzida pelos pacientes assistidos pelos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) está aberta para visitação no Paço Municipal, data em que uma mesa redonda com o tema "Reforma Psiquiátrica: desafios atuais para o SUS e para as Universidades" foi ministrada no mesmo local, assim como um cine-debate ocorreu na UFSCar. Nesta terça-feira (16/05), por sua vez, foram realizadas atividades nas unidades de saúde do município.

Já nesta quarta-feira (17/05), às 14h, a palestra “Prazer e sofrimento na universidade” contará com a participação do Prof. Dr. Ronaldo Gomes Souza, no anfiteatro do IFSC/USP.

Depois, serão diversas atrações na quinta-feira (18/05), ocasião em que é celebrado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. A partir das 9h será realizada uma caminhada e na sequência um evento na Praça do Mercado Municipal com apresentação da Oficina de Música, Teatro e Malabares do CAPS-AD. Já às 12h30 o Centro Acadêmico da USP recebe uma oficina sobre ansiedade. Às 14h, a UFSCar será palco da roda de conversa "O papel das universidades na construção da saúde mental universitária e no fortalecimento da RAPS" e, às 16h, a mesma UFSCar promove um cine-debate sobre o filme “Estamira”. Fechando o dia de atividades, a oficina sobre Redução de Danos movimenta o Palquinho da USP às 17h30.

A programação será concluída na sexta-feira (19/04), quando, às 14h, a roda de conversa "Conhecendo a Rede de Atenção Psicossocial de São Carlos" acontece no Salão Cultural do Centro Acadêmico da USP.

Confira a programação completa dos próximos dias:

DIA 17/05:

Todo o dia – atividades nas Unidades de Saúde;

14h - Palestra "Prazer e sofrimento na universidade", com o Prof. Dr. Ronaldo Gomes Souza. Local: Anfiteatro do IFSC (USP);

DIA 18/05:

9h – Caminhada e evento na Praça do Mercado – apresentação da Oficina de Música, Teatro, Malabares do CAPS AD;

12h30 – Oficina sobre ansiedade. Local: Centro Acadêmico da USP (realização: Apoia USP e GAPsi;)

14h – Roda de conversa na UFSCar: "O papel das universidades na construção da saúde mental universitária e no fortalecimento da RAPS”. Palestrantes: Djalma Ribeiro Jr – Pró-reitor de assuntos comunitários e estudantis da UFSCar, Laysla Demonari Gomes – representante da Associação de pós-graduandos – APG/UFSCar, Marc Tristão e Tristão – representante do Diretório Central de Estudantes da UFSCar, Ricardo Oliveira – Psicólogo do Deace-Araras/UFSCar e vice-coordenador de Articulação em Saúde Mental da UFSCar, Emanuela Pap da Silva – Assistente Social/USP (Apoia USP/Gapsi), Simone do Rocio Senger – professora associada da USP e coordenadora do Grupo de Apoio Psicopedagógico (GAPsi do ICMC), Carmen Pereira – chefe da Seção de Apoio à Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde, Tais Bleicher – Docente do DPSI/UFSCar e membra da Comissão de Promoção, Prevenção e Cuidado em Saúde Mental UFSCar e Apoia USP. Mediação: Sabrina Ferigato – docente do Departamento de TO/UFSCar e coordenadora da CASM e da CPPCSM (UFSCar);

16h - Cine Debate na UFSCar. Filme "Estamira". Organização: Centro acadêmico de Terapia Ocupacional/ CATO;

17h30 - Oficina sobre Redução de Danos (com participação do Coletivo Livre de Redução de Danos). Local: Palquinho da USP. Realização: Apoia USP/Gapsi;

DIA 19/05:

14h- Roda de conversa "Conhecendo a Rede de Atenção Psicossocial de São Carlos". Local: Salão Cultural do Centro Acadêmico da USP.

