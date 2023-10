Semana da Estatística da USP e da UFSCar começa em 17 de outubro

SIGA O SCA NO

03 Out 2023 - 07h30 Por Redação

“Como a Estatística determina nossas vidas: diferentes olhares”. Este é o tema deste ano da XI Semana da Estatística (SEst), um evento anual organizado pelos estudantes dos cursos de Estatística da USP em São Carlos e da UFSCar. Com este tema, a proposta do evento deste ano é destacar os diversos olhares e perspectivas que podem ser lançadas sobre essa disciplina fundamental. A estatística vai muito além de números e gráficos, abrangendo uma ampla gama de métodos, técnicas e aplicações. Por meio dessa diversidade de abordagens, a Semana busca enfatizar a versatilidade e a relevância da estatística em diversos contextos.

Durante o evento, estão programadas palestras sobre temas como o mercado de crédito, estatística na economia, bioestatística e muito mais. Também estão previstas mesas-redondas que abordarão o mercado financeiro, questões relacionadas a estágios e tópicos relacionados à pós-graduação em estatística. Além disso, os participantes terão a oportunidade de se inscrever em minicursos sobre SQL, Machine Learning com Python, Modelagem de Crédito, Processamento de Linguagem Natural e Ensaios Clínicos.

A XI SEst representa uma oportunidade única para estudantes, profissionais da área e o público em geral aprenderem, discutirem e se envolverem de maneira interativa e informativa com a estatística. Este ano, o evento está programado para ocorrer entre os dias 17 de outubro e 20 de outubro.

Modalidades de inscrição do evento - O evento tem modalidades gratuitas presencial e online, onde o participante pode assistir às palestras, mesas redondas e workshops. Porém, o participante pode optar pela modalidade paga que variam de R$ 25,00 até R$ 35,00 que podem contar com Kit de brindes, coffee break e participação de 2 minicursos a escolha do participante.

As inscrições, tanto para a modalidade gratuita quanto paga, podem ser feitas até o dia 16 de outubro na aba loja do site da SEst: www.sestufscarusp.com.

Destaque do evento

Neste ano, estamos entusiasmados em apresentar nossa mais nova iniciativa: o “Datathon”, nossa primeira competição de dados. Essa competição tem como objetivo proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicar de maneira prática os conceitos de estatística e ciência de dados que eles adquiriram em sala de aula. Desafiamos os participantes a utilizar esses conhecimentos de forma criativa para resolver um problema estatístico real.

O “Datathon” não apenas oferece uma experiência valiosa de aprendizado, mas também vai oferecer prêmios em dinheiro para os três primeiros colocados. Além disso, é importante destacar que as inscrições para a competição são gratuitas e estão abertas no site oficial da XI Semana da Estatística (SEst). É uma oportunidade única para os estudantes demonstrarem suas habilidades estatísticas, competirem com seus pares e serem recompensados pelo seu talento e dedicação. Junte-se a nós nesta empolgante jornada de exploração de dados e descobertas estatísticas!

