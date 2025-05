Semana da Beleza e Bem-Estar se encerra nesta quinta em São Carlos

Casa do Trabalhador recebeu ainda oficinas de corte de cabelo masculino - Crédito: Divulgação

A Semana da Beleza e Bem-Estar, promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, chega ao fim nesta quinta-feira, 22, com atividades gratuitas voltadas à capacitação profissional e promoção do autocuidado.

A programação de encerramento conta com uma oficina gratuita de corte de cabelo feminino e design de sobrancelhas, oferecida pelo Instituto Mix, das 14h às 16h, na Casa do Trabalhador, localizada na avenida São Carlos, nº 1839, no Centro.

Realizado com apoio do Senac, o evento ofereceu ao longo da semana uma série de palestras e oficinas práticas, com o objetivo de incentivar o empreendedorismo e o desenvolvimento de habilidades na área de estética e bem-estar. Entre os destaques da programação, estiveram a palestra da podóloga Cleonice Aparecida Zago Antônio, do Senac, com o tema “Minha caminhada empreendedora na podologia: cuidar, transformar e crescer”, e a apresentação "Case de Sucesso" com a profissional Jô Oliveira.

Segundo a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, a proposta do evento foi apresentar novas possibilidades de atuação profissional para os participantes. “Tivemos encontros com palestras motivacionais e oficinas atrativas, como corte de cabelo masculino e feminino, autocuidados com a pele, relaxamento para os pés e design de sobrancelhas. Além disso, as pessoas puderam tirar dúvidas e conhecer melhor cada profissão. A ideia é motivar os participantes a buscarem capacitação aqui mesmo na Casa do Trabalhador”, destacou.

Durante a semana, a Casa do Trabalhador recebeu ainda oficinas de corte de cabelo masculino com a Sociedade Navalha, quick massagem e massagem relaxante com o Instituto Florescer Contra o Câncer, além de cuidados com a pele ministrados pela docente do Senac, Alessandra Sant’na.

Com foco no bem-estar e na qualificação profissional, a Semana da Beleza se consolida como uma importante iniciativa para promover inclusão produtiva e geração de renda em São Carlos.

