São Carlos - Crédito: Divulgação

A semana começa com tempo estável em grande parte do estado de São Paulo, de acordo com o IPMET. O céu varia entre claro e parcialmente nublado, sem previsão de chuvas, exceto nas regiões sul e leste, onde há a possibilidade de chuvas fracas e isoladas ao longo do dia.

As temperaturas ficam amenas ao amanhecer e durante a noite. Já a tarde os termômetros sobem. A máxima não deve ultrapassar 27ºC em São Carlos.

