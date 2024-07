Segunda-feira (08/07)

Terça-feira (09/07) e Quarta-feira (10/07)

Frente fria continua atuando no estado de São Paulo, mantendo o Tempo instável, com céu nublado e com chuvas esparsas e trovoadas ocasionais. Áreas com chuvas mais intensas, são previstas principalmente no sudeste e litoral sul do estado, durante a terça-feira. As temperaturas entrarão em declínio, devido à massa de ar frio que acompanha a frente fria.

Fonte: IPMET