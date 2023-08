Semana começa com calor e sem previsão de chuva para os próximos dias

Massa de ar seco predomina sobre o estado de São Paulo, mantendo a condição de Tempo estável, com céu claro a poucas nuvens, sem previsão de chuva e com temperaturas elevadas. Baixos índices de umidade do ar no período da tarde.

Terça-feira (08/08) e Quarta-feira (09/08)

Uma nova frente fria avança pelo litoral do estado de São Paulo, na terça-feira, aumentando a nebulosidade e causando áreas de chuvas isoladas, especialmente no sul, sudeste e leste do estado. Nas demais regiões não há previsão de chuva.

Quinta-feira (10/11) e Sexta-feira (11/11)

Devido ao deslocamento da Frente para o oceano, o Tempo fica com predomínio de sol e sem previsão de chuva no estado.

IPMET

Segunda-feira (07/08)