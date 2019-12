Segunda-feira (23/12)



Tempo instável em boa parte do estado de São Paulo, devido a uma frente fria que se encontra entre o litoral norte paulista e o Rio de Janeiro. Com isso, muitas nuvens com chuvas e trovoadas isoladas, são previstas, principalmente na metade norte do estado e na faixa leste. Nas demais regiões, sol entre nuvens com pancadas de chuva isoladas no período da tarde, exceto no extremo oeste, onde não há previsão para chuva.