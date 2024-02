Semáforo inteligente para deficientes visuais ganha prêmio "Prefeito Inovador"

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

O projeto “Semáforo inteligente para pessoas com deficiência Visual”, planejado e concretizado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR) no ano passado, levou a cidade de São Carlos a ganhar o prêmio “Prefeito Inovador” de 2024.

O anúncio foi feito na manhã do último dia 7 de fevereiro durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região Central de São Paulo. O evento, organizado pela Rede Cidade Digital e pela Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, aconteceu no Auditório “Bento Prado Jr.”, no Paço Municipal.

Foi o primeiro evento da Rede Cidade Digital no ano, tendo como tema “A Inteligência Artificial no Setor Público”. Em 2023, foram realizadas etapas em cidades como Ribeirão Preto-SP, Fortaleza-CE, Goiânia-GO, Itajaí-SC e Vitória-ES, permitindo aos gestores dessas regiões apresentar resultados de suas experiências e implementar outras ferramentas tecnológicas em seus municípios.

Em 10 de agosto de 2023 entrou em operação no cruzamento de pedestres da rua General Osório, no “Calçadão da General” com a rua Episcopal, um novo sistema de semáforo com detecção de presença e sinal sonoro para deficientes visuais. Esse sistema inovador amplia a autonomia desse segmento da sociedade e dá maior segurança na circulação de pedestres pelas ruas e avenidas.

Implantado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (EMDEC), o semáforo para pessoas com deficiência visual foi disponibilizado e implantado para os cidadãos de São Carlos por iniciativa da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDMR) em parceria com a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).

A SMTT instalou o protótipo na parte superior da coluna semafórica, que se comunica com as tags (controles remotos). Ao primeiro acionamento, o deficiente visual escuta um alerta. Em seguida, é emitido um sinal sonoro, indicando que o pedestre pode iniciar a travessia. O alerta segue o padrão regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e se intensifica ao final do tempo de travessia.

