Na manhã deste sábado (3), o departamento de trânsito identificou um semáforo inoperante no cruzamento da Rua Itália com a Rua José Bonifácio. Para garantir a segurança dos motoristas e pedestres, a Travessa 8 foi sinalizada provisoriamente com uma placa de “PARE”.

A medida emergencial permanecerá em vigor até que a equipe de manutenção semafórica conclua os reparos no equipamento. Motoristas que trafegam pela região devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização provisória.

