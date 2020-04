Sem o seu bazar, abrigo de idosos Helena Dornfeld pede ajuda

Crédito: Divulgação

O Abrigo de Idosos Dona Helena Dornfeld passa por extrema dificuldade financeira, ocasionada, principalmente pela atual crise na saúde mundial, com a pandemia do coronavírus.

No final de semana, a diretora Malu Brito postou um vídeo no Facebook onde relata que a situação está crítica, pois a entidade filantrópica que tinha um bazar e conseguia arrecadar semanalmente R$ 3 mil para despesas, foi obrigado a fechar para atender as recomendações do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar a aglomeração de pessoas e com isso não disseminar a propagação da Covid-19 e proteger a integridade física dos seus assistidos.

“Com a graça de Deus, conseguimos muitas doações através de campanhas realizadas por pessoas de bom coração. Mas temos necessidade de recursos financeiros para que possamos cumprir as obrigações do abrigo. E sem a renda do bazar que está fechado, passamos por muitas dificuldades”, disse a diretora que é voluntária.

Na postagem, ela solicita a ajuda da sociedade são-carlense no sentido de que sejam feitas doações neste momento de crise da saúde.

“Há coisas que só com o dinheiro conseguimos fazer. E nossa fonte de renda momentaneamente está fechada”, afirmou, referindo-se ao bazar.

Quem puder fazer qualquer doação, entrar em contato pelo fone 3416-1567 (que será passada o número da conta bancária) ou dirigir-se até a rua Venezuela, 101, na Vila Brasília.

