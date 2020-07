Sem nenhum custo para a Prefeitura, terminal rodoviário recebe obras de acessibilidade

Rodoviária de São Carlos - Crédito: Divulgação

O Terminal Rodoviário de São Carlos “Paulo Egydio Martins” está passando por adequações para assegurar às pessoas com deficiência um melhor acesso ao local.

As obras estão sendo executadas pela empresa Plataforma 15 Terminais Rodoviários Ltda, vencedora do processo licitatório para a concessão do Terminal de São Carlos.

De acordo com a secretária de Transporte e Trânsito, Ingridi Ienco Cazella, as obras de adequação com relação à acessibilidade faz parte do inquérito

1730/2019 que tramita na Promotoria Civil da Comarca de São Carlos. “A empresa que administra o terminal se comprometeu e vai executar todas as obras sem nenhum custo para a Prefeitura de São Carlos”.

As normativas aplicadas no projeto de acessibilidade visa proporcionar a utilização do espaço e dos equipamentos de forma segura e autônoma para a maior quantidade possível de pessoas, independente de idade, estatura, limitação de mobilidade ou percepção.

No total serão investidos R$ 407.756,75 e as adaptações implantadas são: adequação do passeio público, das plataformas, dos acessos ao terminal, do balcão de informações e bilheterias, dos caixas de autoatendimento, dos sanitários e do elevador. Também serão instalados assentos especiais no terminal urbano, de mesas para refeições na área de alimentação.

Anualmente 31.668 passageiros embarcam no Terminal Rodoviário de São Carlos no transporte coletivo e rodoviário interestadual; 279.864 anualmente embarcam para viagens de longa distância (80 km); 87.300 para viagens de média distância (entre 40 e 79,9 Km) e 8.220 para viagens de curta distância (até 39,9 Km).

