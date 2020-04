Sem dinheiro do Estado, Prefeitura usa recursos próprios para reconstruir estragos das enchentes

Governador João Doria (PSDB) prometeu ajudar a cidade na recuperação dos estragos causados pelas chuvas, mas até o momento São Carlos não recebeu nenhum centavo. - Crédito: © Wilson Dias/Agência Brasil

A Prefeitura de São Carlos pediu R$ 4,5 milhões para reconstruir os estragos provocados por duas enchentes. Mas até o momento não recebeu nenhum tostão, segundo o secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo.

Sem alternativas e com a necessidade urgente de reparar os estragos, o prefeito Airton Garcia (PSL) determinou o uso de recursos de Fonte 1, que é o dinheiro arrecadado por meio de impostos como o IPTU e ISS, para mitigar os danos.

Segundo o secretário Mariel Olmo, as intervenções começaram na esquina da Avenida Trabalhador São-carlense com a rua Rui Barbosa e devem se estender pelas marginais e rua São Paulo com a Comendador Alfredo Maffei. Nesse trecho um buraco traz perigo a motoristas e pedestres. “A Prefeitura reservou R$ 1,850 milhão para as obras”, revelou Mariel Olmo.

Secretario Mariel Olmo e agentes da Prefeitura observam estragos causados pela chuva. PMSC/arquivo

As obras

De acordo com Mariel Olmo, as obras consistem na recomposição de taludes para conter o assoreamento das marginais. Também está no cronograma de obras a reconstrução de calçadas, muros e grades que foram levadas pelas chuvas. Nessas obras, está previsto o investimento de R$ 1,2 milhão.

No trecho da rua São Paulo, há a necessidade de reparação de galerias, asfalto, entre outras intervenções. São R$ 650 mil para a região. “Os cargos de diretoria e chefia, além dos servidores das empresas terceirizadas, estarão empenhados na reconstrução desses trechos, adotando medidas sanitárias para a preservação da saúde deles”, realçou o secretário Mariel Olmo.

As chuvas

No dia 12 de janeiro, São Carlos foi atingida por um volume de chuva em 167,8 milímetros em três horas de precipitação. No dia seguinte, a cidade recebeu agentes da Defesa Civil estadual, que fizeram os levantamentos dos estragos, mas não estabeleceram prazos para a solução dos problemas ou destinação de recursos.

Em fevereiro, a cidade voltou a ser castigada pela chuva. O índice pluviométrico passou de 500 milímetros, superando o recorde anterior – de 445,5 milímetros, em 1995. Representantes do governo do Estado não foram localizados, até a publicação deste texto, para comentarem a liberação de recursos para São Carlos. Informalmente, alguns representantes do governo consultados pelo São Carlos Agora enxergam algumas barreiras na destinação da verba, uma vez que a atividade econômica foi sensivelmente atingida em função da pandemia da covid-19.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também