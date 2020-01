Seleção para o maior encontro de talentos do mundo chega em São Carlos

Larissa Manoela e Marcelo Germano - Crédito: Projeto Passarela

São Carlos sediará, no dia 31 de janeiro, mais uma etapa do Projeto Passarela na busca de novos modelos, atores, atrizes, youtubers e teatro musical. Marcelo Germano, fundador do Grupo MGT, foi o responsável por revelar nomes de modelos como Viviane Orth, Lucas Kittel, Ingridy Andrade, Bruna Mattos além de atores e atrizes como Gabriella Mustafá, Lorena Queiroz e a estrela Larissa Manoela.

De acordo com Marcelo Germano, a expectativa em relação ao evento é muito positiva. “Estou muito animado para a seleção em São Carlos.O evento visa trabalhar a essência artística dos candidatos, o que há de melhor em cada pessoa. Somos uma experiência de descobertas, mas principalmente de educação artística. É aqui que tudo começa, onde estarão reunidos os melhores profissionais da área.”, comenta.

As seleções serão realizadas a partir das16h, e estão abertas aos participantes com idade entre 4 e 30 anos. Os aprovados terão a oportunidade de ir para o MGT - O Encontro, o maior encontro de talentos do mundo, e serão apresentados auma experiência de autoconhecimento e empreendedorismo. Além de serem avaliados rigorosamente com a chance de participar do Portal de Talentos MGT, os candidatos que se destacarem no MGT - O Encontro poderão ganhar bolsas de estudo em escolas de teatro, música e dança.

Para se inscrever, acesse:www.projetopassarela.com

Serviço:

Projeto Passarela (MGT Audições)

Data:31/01

Local:

Nacional Inn São Carlos

Av. Getúlio Vargas, 2330

Recreio São Judas Tadeu

Horários:

16h / 18h / 20h

Inscrições:www.projetopassarela.com

