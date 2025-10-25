Seis jovens da Fundação CASA de São Carlos participam da 2ª fase da OBMEP neste sábado

São Carlos terá seis representantes na segunda fase da 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), que será aplicada neste sábado (25/10) em centros socioeducativos de todo o Estado de São Paulo. Os adolescentes cumprem medida socioeducativa na Fundação CASA e estudam o currículo da rede estadual, com aulas acompanhadas pela Gerência de Governança da Educação (GGE).

Ao todo, 392 jovens da Fundação CASA, vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, farão a prova em 71 unidades do Estado. A competição é coordenada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).

A OBMEP é considerada a maior olimpíada estudantil do país e reúne mais de 18,6 milhões de estudantes em todas as unidades federativas. Nesta fase, os participantes respondem a uma prova discursiva com seis questões, totalizando até 120 pontos, em três níveis (Ensino Fundamental I, Fundamental II e Ensino Médio).

Os jovens que conquistarem destaque podem receber medalhas, menções honrosas e até oportunidades de acesso facilitado ao ensino superior, em instituições como USP, Unicamp e IMPA Tech — este último com grande reserva de vagas para medalhistas de olimpíadas científicas.

Nesta edição, serão distribuídas 8.450 medalhas nacionais e 51 mil menções honrosas, além de premiações estaduais que incluem ao menos 20,5 mil medalhas.

Para a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, a participação reforça a importância da educação como instrumento de transformação.“A Olimpíada é uma oportunidade de nossos jovens testarem seus conhecimentos, aprofundarem os estudos e se enxergarem como parte ativa da sociedade”, destacou.

