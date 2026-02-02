Seis dias de inovação: começa o Onovolab Festival 2026 em São Carlos

Teve início nesta segunda-feira (02/02), em São Carlos, o Onovolab Festival 2026, evento que celebra os oito anos do hub de inovação Onovolab. A abertura oficial contou com a participação do prefeito Netto Donato e reuniu startups, universidades, empresas e lideranças públicas para uma programação intensa ao longo de seis dias, com debates sobre inteligência artificial, sustentabilidade, biotecnologia e o futuro do trabalho.

Mais do que discutir tecnologia, o festival reforça um conceito central do ecossistema de inovação: o protagonismo das pessoas. A proposta do evento é promover conexões, troca de conhecimento e construção coletiva de soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável.

Durante a cerimônia de abertura, o prefeito Netto Donato destacou a importância de atrair investimentos que estejam alinhados ao perfil de São Carlos.

“São Carlos precisa crescer com qualidade, fortalecendo suas finanças e atraindo investimentos que estejam alinhados ao perfil da cidade. Temos recebido aportes externos extremamente positivos, que não geram poluição nem impactos negativos para a comunidade. Pelo contrário, são investimentos em educação, inteligência e tecnologia, especialmente em inteligência artificial, que reforçam nossa vocação como cidade do conhecimento”, afirmou.

O prefeito também explicou a decisão inédita de instalar secretarias municipais dentro do espaço do Onovolab, aproximando a administração pública do ecossistema de inovação.

“Existe uma cobrança legítima para que a gestão pública seja menos burocrática e mais próxima da sociedade. Por isso, trouxemos para dentro do Onovolab secretarias que dialogam diretamente com inovação e desenvolvimento. Estão aqui a Secretaria de Cidade Inteligente e Transparência, a de Cultura e Turismo e a de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Essa integração permite aprender com o ecossistema e construir novas formas de fazer política pública”, explicou.

O CEO do Onovolab, Leandro Palmieri, ressaltou que o festival vai além de uma comemoração de aniversário.

“O Onovolab Festival foi criado para celebrar os oito anos do hub, mas principalmente para entregar valor ao ecossistema de São Carlos. É um festival sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo, com cerca de cem palestrantes que falam de forma aberta e gratuita sobre esses temas”, disse.

Segundo Palmieri, a inteligência artificial é um dos assuntos mais presentes na programação, mas não o único.

“IA é o tema do momento, mas também falamos sobre vendas, que é uma ciência complexa, além de ESG, impacto, agronegócio, biotecnologia, bioeconomia e ecossistemas de inovação fora dos grandes centros. Gosto de usar a expressão ‘fora do eixo’, porque estamos fazendo inovação fora do eixo e isso estará muito presente nesses seis dias de festival”, destacou.

Atualmente, o Onovolab abriga cerca de 70 empresas residentes, entre startups em diferentes estágios de maturidade, laboratórios de inovação de médias e grandes companhias e operações tecnológicas de empresas já consolidadas.

“Além das empresas, temos a municipalidade integrada ao ecossistema, especialmente no eixo de desenvolvimento econômico, fortalecendo ainda mais essa conexão”, completou Palmieri.

O Onovolab Festival segue até o final da semana com palestras, painéis e atividades abertas ao público, consolidando São Carlos como um dos principais polos de inovação fora dos grandes centros do país.

