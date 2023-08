“Segurança em Duas Rodas” será tema de debate na Acisc

A Prefeitura de São Carlos, via Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, em parceria com a Câmara Municipal, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc) e a Polícia Militar, realiza na próxima quarta-feira (30/08), das 15h às 17h, no Auditório da Acisc, localizado na rua General Osório, 401, a abertura de uma série de palestras da campanha Motociclista Legal “Segurança em Duas Rodas”.

A primeira palestra começa às 15h20 com o tema segurança no trânsito, voltada especificamente para os motociclistas e ministrada pelo agente de trânsito para motociclistas, Francisco José Petrucelli; às 16h a palestra será sobre poluição sonora feita por Evandro Francisco da Silva (inspetor da Câmara de Saúde e Segurança do CREA e Diretor da AEASC); às 16h15 palestra sobre efeitos dos ruídos para pessoas com necessidades especiais, ministrada pela psicóloga Marília Pinotti.

A programação segue às 16h30 com depoimento do André (Centro de Apoio e Reabilitação Especializado -CARE), vítima de acidente de trânsito, depois, às 16h45 um novo depoimento sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com necessidades especiais com a participação do motociclista Eduardo da Associação de Surdos e Eduardo Martins, intérprete. No encerramento, por das 17h, vai ter sorteio de brindes.

Dados da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito apontam que 43,96% dos acidentes de trânsito registrados em 2023 envolveram motos, portanto para tentar diminuir esse índice, a Prefeitura realiza essa campanha de orientação aos motociclistas, incluindo também a necessidade de se respeitar a Lei 13.768/2006, que trata da fiscalização das atividades que causam poluição sonora, de autoria do vereador Robertinho Mori.

A SMTT também aponta que São Carlos tem uma frota de 39.724 motos e que dos 489 acidentes de trânsito registrados até maio desse ano, 215 envolveram motos.

O secretário municipal de Transportes e Trânsito, Cesinha Maragno, ressaltou que o evento é uma das ações feita em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça de São Carlos, com as secretarias municipais de Segurança Pública, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Polícia Militar, Polícia Civil e a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc).

“As palestras são importantes ferramentas de orientação aos motociclistas e entregadores, além de abordar temas como segurança no trânsito. A ideia é ofertar um selo para ser colocado nos bags que identifique o motociclista como um entregador legal", ressaltou.

A SMTT quer conscientizar o público alvo sobre a obrigatoriedade do uso de capacetes, equipamentos de segurança, revisão das condições da motocicleta, pneus, manutenção e verificação de freios e lanternas e principalmente orientar os condutores para respeito a sinalização de trânsito, os limites de velocidade, paradas obrigatórias nos cruzamentos para a segurança da sua própria vida, afinal o motociclista é quem sofre o maior impacto nas ocorrências de acidentes.

Leia Também