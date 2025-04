Segunda edição do Grappling Família CT Coliseu promete noite de adrenalina em São Carlos

São Carlos se prepara para receber mais uma edição de um dos eventos mais aguardados pelos amantes do jiu-jitsu: o Grappling Família CT Coliseu. A segunda edição acontece no dia 26 de abril, às 19h, no Ginásio do Santa Felícia, localizado na Rua Alberto Lanzoni, 180.

Com entrada solidária — 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de São Carlos — o evento reúne lutas eletrizantes, atletas de destaque e toda a energia contagiante que só o grappling e o jiu-jitsu podem oferecer.

Organizado pelo CT Coliseu, o campeonato reforça o espírito esportivo e comunitário, incentivando a prática de esportes e a solidariedade. A expectativa é de casa cheia e combates de alto nível que prometem prender a atenção do público do início ao fim.

"Queremos fazer mais do que um campeonato. Nosso objetivo é criar um ambiente familiar, de celebração do esporte e de apoio à comunidade", destaca a organização.

A entrada é gratuita, mediante doação, e o convite está feito: traga sua torcida, colabore com uma causa social e aproveite uma noite repleta de emoção no tatame!

