Secretário Leandro Pilha acompanha reta final das obras internas do CEME

A previsão é que até a metade deste mês a parte interna da obra esteja finalizada, permitindo a instalação do mobiliário. Na sequência, serão iniciadas as intervenções na área externa, que incluem a entrada principal e o estacionamento do CEME.

As obras fazem parte de um amplo plano de investimentos da atual administração na área da saúde. O CEME, que atende aproximadamente 6 mil pacientes por mês — muitos deles de municípios vizinhos —, está passando por uma reforma completa, com melhorias em toda a infraestrutura elétrica e hidráulica, substituição do telhado, reestruturação do teto, ampliação de salas, construção de um novo muro e modernização do sistema de drenagem.

“É uma obra de grande porte, que traz dignidade tanto para os profissionais quanto para os pacientes. O CEME está se tornando praticamente um hospital, pela sua estrutura e capacidade de atendimento”, afirmou o secretário Leandro Pilha. Segundo ele, a requalificação da unidade é mais uma das importantes entregas da gestão do prefeito Netto Donato, que tem priorizado a melhoria da rede pública de saúde.

Além do CEME, outras unidades estão em fase de reforma. Estão previstas para este mês, ou início do próximo, as entregas das unidades dos bairros Presidente Collor, Antenor Garcia e também do novo espaço do SAMU, uma demanda antiga dos profissionais da área.

“O trabalho na saúde exige sensibilidade. Oferecer um ambiente mais acolhedor, com profissionais capacitados e humanizados, reflete diretamente na qualidade do atendimento prestado à população”, destacou Pilha. O investimento total na reforma do CEME ultrapassa R$ 1,5 milhão.

O CEME é um ambulatório especializado que oferece atendimentos em 26 especialidades médicas, além da realização de exames de apoio ao diagnóstico, como ultrassonografia, raio-x e eletrocardiograma, além de pequenas cirurgias ambulatoriais. Os agendamentos são realizados por meio de encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs).

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, esteve na tarde desta terça-feira (10/06) no Centro Municipal de Especialidades (CEME), acompanhando os trabalhos finais da reforma interna da unidade. Ele estava acompanhado da diretora de Manutenção e Transporte da Secretaria Municipal de Saúde, Adriana de Arruda Camargo.