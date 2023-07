Secretário Jorge Lima visita São Carlos para estimular desenvolvimento regional

Crédito: Divulgação

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, esteve em São Carlos, nesta quarta-feira, 26, para um encontro com empresários e lideranças políticas da cidade durante a realização do “Coalizão São Carlos”, realizado no auditório do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) – Diretoria Regional de São Carlos.

A coalizão empresarial proposta pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico já contemplou várias cidades do estado, e visa discutir propostas para fomentar a atração de investimentos e geração de emprego e renda para o Estado, e fortalecer a colaboração entre empresas e administração pública, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de São Carlos e outros municípios da região.

O encontro reuniu empresários de vários segmentos de São Carlos e região, além de representantes de diversas instituições como a Associação Comercial e Industrial de São Carlos, SEBRAE, entre outros convidados.

“O objetivo das coalizões é conhecer de perto como podemos avançar, respeitando as vocações locais. Começa com os empresários para descobrirmos como vamos atrair investimentos, aumentar o PIB, gerar emprego, renda e fortalecer o crescimento e desenvolvimento regional”, ressaltou Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico.

Lima lembrou que o governador Tarcísio de Freitas tem orientação forte de em enxergar o estado de São Paulo como se fosse 16 estados, respeitando as regiões administrativas e assim estão sendo montadas a coalização nestas regiões.

“Por mais que Araraquara seja região administrativa, São Carlos tem um estilo de vocação muito forte, então, quando se tem isso, divido em duas, ou seja, vou ter mais de 16 regiões e o desafio será o que nós vamos fazer para uma região que tem 44% do PIB, região administrativa com 26 cidades. Só São Carlos e Araraquara dominam 50% e eu tenho que ver os pequenos também, como alavancar, criar o costume de ouvir o empresariado junto com a Prefeitura e os deputados estaduais e bolar o plano conhecendo a vocação e o que precisa ser resolvido”, frisou Jorge Lima

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luís António Panone, representando o prefeito Airton Garcia, ressaltou que o secretário Jorge Lima veio a São Carlos com a missão de estabelecer um diálogo direto com o empresariado para realizar um diagnóstico e plano de trabalho para o fortalecimento do ambiente de negócios de São Carlos e cidades do entorno.

“Nós pedimos ao secretário Jorge Lima para que a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico se envolva diretamente com o São Carlos Experience, evento de tecnologia e inovação que realizaremos em 25 de outubro com festival gastrônomico, eventos acadêmicos e culturais e uma Feira de Negócios. Formalizamos também o pedido de auxílio para a expansão da empresa X Mobots, investimento de mais de US$ 100 milhões, importante para São Carlos e para a economia do Estado de São Paulo e apresentamos, ainda, uma sugestão da criação de uma legislação estadual que reconheça, classifique e apoie os municípios que tenham base tecnológica e de inovação”, finalizou Panone.

Marcos Henrique dos Santos, diretor do CIESP, anfitrião do “Coalizão São Carlos” ressaltou que por uma deferência do secretário Jorge Lima, foi viabilizada a realização do evento em São Carlos em função da característica, da tecnologia e do forte setor industrial.

“O Ciesp São Carlos está trabalhando no sentido de fortalecer o desenvolvimento na cidade, gerar emprego de qualidade na indústria com melhores salários e com maior PIB e qualidade de vida para a cidade. O que precisamos são melhores condições de negócio, dinheiro para investimento de longo prazo com juros que a gente consiga pagar com o lucro do nosso negócio e junto com o Governo do Estado e a Prefeitura, espaço para as empresas ampliarem o Distrito Industrial, além da aprovação da reforma tributária pelo Governo Federal”, finalizou Marcos Henrique dos Santos.

Danielli Valente, secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, comentou que a visita do secretário Jorge Lima coloca São Carlos no cenário estadual de desenvolvimento econômico e de outros programas oferecidos, gerando mais empregos e renda para a população. “Apresentamos ao secretário duas demandas, o Bolsa Trabalho com mão de obra através do custeio por bolsas e também maior incentivo ao nosso trabalho em equipe com desenvolvimento de políticas públicas do Estado para os micros empresários da cidade”, destacou.

O evento no Ciesp foi o início da Coalizão São Carlos. O secretário Jorge Lima ouviu os empresários, fez o diagnóstico da vocação da região, agora uma comissão de trabalho analisa os projetos e as demandas de cada indústria, incluindo a área legislativa, que serão viabilizadas pelo Poder Público com desdobramentos nos próximos meses.

Leia Também