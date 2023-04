Secretário João Muller apresentou na AEASC diagnóstico sobre enchentes em São Carlos

O secretário municipal de Obras Públicas, João Muller, apresentou na noite de quinta-feira (30/03), na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos – AEASC, um diagnóstico sobre as enchentes em São Carlos. A apresentação faz parte da programação da 16° Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Carlos que debate a drenagem urbana e foi feita em uma mesa técnica com especialistas e agentes públicos municipais convidados, como o engenheiro Prof. Dr. Mário Mediondo, a arquiteta Profa. Dra.Luciana Schenk, os engenheiros Paulo Vaz Filho e José Mario Frasnelli e o secretário municipal de Obras Públicas, João Müller, representando a Prefeitura de São Carlos.

O tema da drenagem urbana considerou as diversas ocorrências de enchentes, alagamentos e inundações que tantos prejuízos já trouxeram aos comerciantes e a população de São Carlos. “O ciclo de debates é um importante momento de reflexão, aprendizado, troca de experiências para os profissionais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP) e para a população”, ressaltou Laert Rigo, presidente da AEASC.

O secretário João Muller fez uma apresentação explicando a constituição territorial de São Carlos tendo o núcleo urbano próximo a inúmeros córregos afluentes das sub bacias do Gregório e Monjolinho que receberam a ocupação urbana sem muitos critérios, incluindo várzeas, áreas de proteção ambiental e leito de córregos, além da área urbana ter como características acentuadas declividades em suas vias públicas que exigem infraestrutura de grande porte para a drenagem urbana.

Apresentou também as legislações que vedam a possibilidade de despejo de águas pluviais nas redes coletoras de esgoto, leis que disciplinam a captação e destinação final de águas pluviais. “Desde a década de 60 até o ano 2000 houve uma ocupação acentuada em São Carlos, assim como as cidades médias do país com a inversão de ocupação da zona rural para urbana, o que levou a um aumento considerável de impermeabilização da área urbana e não tenho medo de afirmar que o administrador público desta cidade tem a difícil tarefa de mitigar o passivo da drenagem urbana herdado das décadas que antecederam os anos 2000, em especial no curso dos córregos Gregório, Monjolinho e Mineirinho”, relatou o secretário João Muller. Segundo Muller, além da macrodrenagem, a Prefeitura tem atuado frontalmente e feito altos investimentos para amenizar os efeitos de alagamentos, inundações e enchentes com obras também de microdrenagem.

O secretário apresentou aos participantes a relação de obras, projetos e ações que foram ou vem sendo feitas pela Prefeitura como a construção de galerias de águas pluviais e dissipador de energia, intervenções de ampliação de seção, barramento, limpeza recuperação, obras de pavimentação e drenagem, construção de reservatórios de amortecimento de cheias, sistema de monitoramento dos níveis dos rios e emissão de alerta, drenagem, piscinão, canalização de córregos, entre outras ações desenvolvidas entre 2022 e 2023.

“A Prefeitura de São Carlos vem dando uma atenção especial no combate às enchentes, mostramos a solução que estamos colocando para a rotatória do Cristo na confluência dos córregos Gregório, Monjolinho e Mineirinho, onde a empresa Rumo está investindo recursos para aumentar a vazão do Monjolinho sob a linha do trem, e também já estamos executando a ampliação da ponte no Recreio dos Bandeirantes com obra 66% executada e já contratamos a obra de ampliação da vazão da chegada do córrego Mineirinho e do Monjolinho na rotatória do Cristo”, afirmou João Muller.

A Prefeitura está contratando uma empresa para elaboração de quatro projetos executivos para combater as enchentes na bacia do Gregório, na Baixada do Mercado. “Entre obras já executadas, obras em andamento, obras sendo contratadas, contratação de projetos executivos e termos de referência sendo elaborados são 37 ações do governo do prefeito Airton Garcia no enfrentamento as enchentes”, finalizou João Muller.

Leia Também