Secretário faz alerta: São Carlos pode ser atacada por assaltantes de banco nos próximos dias

Caminhão incendiado durante ataque em Araraquara - Crédito: Divulgação

Tendo em vista que várias cidades do Estado de São Paulo, inclusive a vizinha Araraquara e de outros municípios do país, onde agências bancárias foram alvos de quadrilhas especializadas e fortemente armadas, o secretário municipal de Segurança Pública, Samir Gardini, em áudio disparado em grupo de WhatsApp para a imprensa, informou que a Guarda Municipal e as polícias Militar e Civil estão preparadas para possíveis ataques nas madrugadas de quinta-feira, 3 ou sexta-feira, 4.

Gardini afirmou que o Serviço de Inteligência das corporações detectaram informações desses possíveis ataques de quadrilhas especializadas às agências bancárias.

“Porém não temos detalhes precisos. Mas conseguimos obter dados que quadrilhas estariam se preparando para um possível ataque. Estamos em busca de mais informações e realizamos um trabalho junto a Polícia Militar para que isso não ocorra. Estamos utilizando o sistema de monitoramento e podemos afirmar que estamos preparados para evitar tais crimes”, garantiu Gardini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também