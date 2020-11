Secretário de Segurança Pública de Pirassununga visita Centro de Controle e Monitoramento da Guarda Municipal

Secretário de Segurança Pública de Pirassununga visita CCO da GCM em São Carlos - Crédito: Divulgação

O Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, recebeu na manhã de ontem, 17, o Secretário de Segurança de Pirassununga, Paulo André Silva, na oportunidade foram discutidos vários assuntos inerentes às suas respectivas como: a ampliação do monitoramento por câmeras, integração com o sistema detecta, possível convênio de cooperação para fornecimento do sistema de atendimento e despacho (SESTA), recapacitação dos Guarda Municipais. São Carlos se tornou referência para outras cidades da região, após os investimentos realizados na nova central de monitoramento da Guarda Municipal.

O Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal de São Carlos (CCO) ganhou uma estrutura mais moderna na Base Avançada “Edélcio Leme de Almeida”, localizada no antigo velório, ao lado do Cemitério Nossa Senhora do Carmo. A central funciona 24 horas com acesso às 53 câmeras distribuídas por toda a cidade e atendendo as demandas do telefone 153, da central de alarmes e dos rádios da corporação.

O Centro de Controle também já é integrado ao Detecta, sistema de monitoramento inteligente, o maior Big Data (conjunto de informações armazenadas) da América Latina, que integra bancos de dados das polícias paulistas, como os registros de ocorrências, Fotocrim (banco de dados de criminosos com arquivo fotográfico), cadastro de pessoas procuradas e desaparecidas, dados do Departamento Estadual de Trânsito, registro de veículos furtados, roubados e clonados. No total o sistema de videomonitoramento de São Carlos é composto por 53 câmeras de vídeo e 7 radares de velocidade com sistema OCR (Optical Character Recognition), tecnologia para reconhecer caracteres.

Samir Gardini afirmou ser muito importante esse integração entre cidades e as Guardas Municipais. “Essa troca de experiências fortalecem o trabalho e o aprendizado, a Secretaria de Segurança conseguiu avançar bastante nos últimos anos e isso nos coloca como referência no monitoramento, assim como no canil da guarda, pois os cães saídos aqui de São Carlos irão compor várias guardas no Estado de SP”, disse.

A guarda Municipal doou um filhote de pastor para o Canil da GM de Pirassununga, ele será treinado e trabalhará no combate da criminalidade. Também estiveram presentes na visita, o Comandante da Guarda Municipal de São Carlos Michael Yabuki, o Chefe de gabinete, Paulo Cesar Belonci, o Diretor do departamento de Tecnologia da informação , o GM Evando G. Mione e o GM de Pirassununga Almeida.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também