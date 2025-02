Secretário de Saúde acompanha transferência de atendimento da UBS Azulville para a Vila Isabel

Crédito: divulgação

O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, acompanhou nesta quinta-feira (20/02), o início das mudanças do atendimento da UBS do Azulville para a UBS da Vila Isabel, que passam a ocorrer efetivamente a partir desta sexta-feira (21/02) para que na segunda-feira (24/02) todas os pacientes já possam ser atendidos sem nenhuma intercorrência.

Leandro Pilha visitou as duas unidades básicas de saúde, conversou com os servidores e pediu a compreensão de todos neste período de mudanças provisórias. “Fizemos esse planejamento para a reforma das unidades, portanto a partir da próxima segunda, dia 24, todos os pacientes do Azulville serão atendidos na unidade da Vila Isabel. Nesta sexta, dia 21, alguns pacientes ainda serão atendidos lá, mas a partir da próxima semana a unidade ficará fechada para as adequações para poder receber a estrutura do Centro Municipal de Especialidades que passará a atender no local a partir do carnaval, permanecendo lá por até 90 dias, prazo que a empresa passou para finalizar o prédio atual do CEME que passa por uma reforma completa”, explica o secretário.

No período de adequação da UBS Azulville, ou seja, até o fim do carnaval, o CEME permanecerá funcionado na Rua Amadeu Amaral, 555, na Vila Isabel. Os agendamentos para essa unidade são referenciados, feitos diretamente nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família que já estão cientes que nos próximos três meses a unidade estará funcionando em outro local, portanto os pacientes já são informados da mudança durante o agendamento.

O secretário de Saúde informou, ainda, que após o retorno do CEME para o prédio totalmente reformado, a unidade do Azulville será a próxima a receber melhorias do poder público. “O prefeito Netto Donato solicitou a reforma de todas as unidades de saúde do município, portanto estamos fazendo um planejamento e a logística para que nenhum usuário do SUS seja prejudicado”, finaliza Leandro Pilha.

