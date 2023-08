Secretário de Estado vem a São Carlos tratar de assuntos relacionados ao aeroporto internacional

Terminal de passageiros do aeroporto de São Carlos - Crédito: divulgação/Rede Voa

O secretário de Negócios Internacionais do Estado de São Paulo, Lucas Ferraz, foi recebido na tarde desta quarta-feira (01/08), no Paço Municipal, pelos secretários municipais de Governo, Netto Donato e Luís Antonio Panone de Desenvolvimento Econômico.

O secretário esteve em São Carlos para participar do “Encontro Desenvolvimento Regional, Relações Internacionais e o Aeroporto de São Carlos” com a participação também do CEO da concessionária do aeroporto de São Carlos, Cel. Marcel Moure.

Lucas Ferraz apresentou aos secretários de São Carlos o Programa de Internacionalização e Aumento da Inserção do Estado em São Carlos.Segundo o secretário estadual Lucas Ferraz, São Carlos tem suas demandas que podem de alguma formar ser endereçada pelo Governo Paulista em termos de diálogo e peso do Estado nas conversas. “Foi colocado aqui a questão do aeroporto que é internacional, mas ainda carente de uma infraestrutura aduaneira para que a operações possam fluir de uma maneira corrente. Temos ainda a chamada aduana spot que vem sob demanda quando há pousos que precisam destes serviços e a questão do Porto Seco, algo que pode fazer a diferença aqui para a região em termos de aumento de comércio e estamos disponíveis para poder ajudar”, detalhou o secretário estadual Lucas Ferraz.

O secretário estadual, ressaltou ainda, que existe uma agenda de promoção comercial e atração de investimentos que tem tudo a ver com a vocação de São Carlos. “Uma cidade industrializada, com várias universidades, com importantes centros de pesquisa como a Embrapa, vocação tecnológica e a nossa ideia é exatamente escutar as pessoas, autoridades locais e ver como podemos criar sinergias entre estado e município”, finalizou Lucas Ferraz.

Netto Donato, que na ocasião representou o prefeito Airton Garcia, garantiu que a Prefeitura sabe da importância desse aeroporto para a cidade, principalmente para atrair novos investimentos. Estamos à disposição do Governo do Estado para trabalharmos para deixar o nosso aeroporto cada vez melhor tanto na área alfandegária, como comercial e de infraestrutura”.

